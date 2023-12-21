Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka akan menjadi Cawapres pertama yang menyampaikan visi misi dan program kerja saat debat kedua yang akan digelar pada hari Jumat (21/12/2023) besok.

Urutan ini disesuaikan dengan nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dimana, pada debat pertama kemarin, penyampaian visi misi serta program kerja disampaikan oleh calon presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

