...

FUIB Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Zulkifli Hasan Ditangkap

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 16:30 WIB
A A A
Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 
Mereka mendesak Polri menangkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dinilai telah menistakan agama atas pernyataanya beberapa waktu lalu. Selain menggelar aksi unjuk rasa, FUIB juga akan melaporkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ke Bareskrim Polri.
 
Diketahui, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa saat ini kebanyakan orang tidak melafalkan amin saat imam usai membaca Al-fatihah dan pada tahiyatul akhir ada pula jamaah yang enggan menggunakan satu jari telunjuk.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini