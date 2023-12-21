Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mereka mendesak Polri menangkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dinilai telah menistakan agama atas pernyataanya beberapa waktu lalu. Selain menggelar aksi unjuk rasa, FUIB juga akan melaporkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ke Bareskrim Polri.

Diketahui, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa saat ini kebanyakan orang tidak melafalkan amin saat imam usai membaca Al-fatihah dan pada tahiyatul akhir ada pula jamaah yang enggan menggunakan satu jari telunjuk.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

