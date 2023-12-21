...

Unjuk Rasa Mahasiswa Kritisi Keputusan MKMK soal Anwar Usman

Rio Manik, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 15:06 WIB
Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pejuang Kebenaran pada Kamis (21/12/2023) siang menggelar unjuk rasa, di depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Cakung, Jakarta Timur.
 
Mereka berorasi terkait vonis MKMK kepada mantan Ketua MK Anwar Usman yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Menurut mereka, pemeriksaan kepada terlapor seharusnya bersifat tertutup, bukan secara terbuka
 
Mereka juga menilai putusan MKMK tersebut dipengaruhi oleh tekanan opini publik.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

