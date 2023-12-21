Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pejuang Kebenaran pada Kamis (21/12/2023) siang menggelar unjuk rasa, di depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Cakung, Jakarta Timur.

Mereka berorasi terkait vonis MKMK kepada mantan Ketua MK Anwar Usman yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Menurut mereka, pemeriksaan kepada terlapor seharusnya bersifat tertutup, bukan secara terbuka

Mereka juga menilai putusan MKMK tersebut dipengaruhi oleh tekanan opini publik.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

