H-4 jelang libur Natal, Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dipadati penumpang sejak pagi. Para penumpang merupakan rombongan keluarga yang akan pergi ke kampung untuk berlibur

Jumlah penumpang pada hari ini, Kamis (21/12) diperkirakan mencapai 157.000 orang. Adapun tujuan favorit para penumpang yakni Bali, Kualanamu dan Makassar. Sementara untuk tujuan luar negeri yakni Singapura, Kuala Lumpur dan Jeddah.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Akira AW

(fru)

