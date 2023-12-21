H-4 jelang libur Natal, Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dipadati penumpang sejak pagi. Para penumpang merupakan rombongan keluarga yang akan pergi ke kampung untuk berlibur
Jumlah penumpang pada hari ini, Kamis (21/12) diperkirakan mencapai 157.000 orang. Adapun tujuan favorit para penumpang yakni Bali, Kualanamu dan Makassar. Sementara untuk tujuan luar negeri yakni Singapura, Kuala Lumpur dan Jeddah.
Kontributor: Hasnugara
Produser: Akira AW
(fru)
