H-4 Jelang Natal, Antrean Penumpang Mengular di Bandara Soetta

Hasnugara, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 12:04 WIB
H-4 jelang libur Natal, Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dipadati penumpang sejak pagi. Para penumpang merupakan rombongan keluarga yang akan pergi ke kampung untuk berlibur
 
Jumlah penumpang pada hari ini, Kamis (21/12) diperkirakan mencapai 157.000 orang. Adapun tujuan favorit para penumpang yakni Bali, Kualanamu dan Makassar. Sementara untuk tujuan luar negeri yakni Singapura, Kuala Lumpur dan Jeddah.
 
Kontributor: Hasnugara 
Produser: Akira AW

(fru)

