Sambut Nataru 2023, Produksi UMKM Dodol Halia Sabang Meningkat

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Rabu 20 Desember 2023 09:00 WIB
Libur Natal dan Tahun Baru 2023 akan segera tiba dalam waktu dekat. Pusat UMKM yang memproduksi dodol di Kota Sabang dibanjiri pesanan. 
 
Dodol Halia khas Sabang ini diproduksi dengan menggunakan mesin pengaduk. Dodol ini memiliki berbagai varian rasa yang lezat dan tekstur yang lembut. 
 
Di antaranya seperti rasa kopi, durian, nangka, jahe hingga rasa coklat. Berkat rasa yang enak dan harga ekonomis, membuat dodol ini diburu wisatawan 
 
 
 
Kontributor: Syukri Syarifuddin 
Produser: Akira AW

