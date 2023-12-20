...

OKEZONE UPDATES: Viral Sejoli Mesum di Tempat Umum hingga Puyol dan Matterazi Prediksi Juara Euro 2024

Kevin Pakan, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 07:00 WIB
Okezone Updates diawali video viral sejoli mesum di sebuah restoran elit di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Video viral berikutnya, seorang wanita muda membakar ijazah asli mantan pacarnya di Tangerang Selatan, banten.
 
Selanjutnya video terkait Pemilu 2024, capres Ganjar Pranowo akan mengkaji ulang syarat lowongan kerja, sementara cawapres Mahfud MD menyoroti temuan PPATK. Mahfud meminta aliran dana ke parpol diusut.
 
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Carles Puyol dan Marco Materazzi memprediksi juara Euro 2024 mendatang.
 
Host: Kevin Pakan

(fru)

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

