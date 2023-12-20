Okezone Updates diawali video viral sejoli mesum di sebuah restoran elit di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Video viral berikutnya, seorang wanita muda membakar ijazah asli mantan pacarnya di Tangerang Selatan, banten.

Selanjutnya video terkait Pemilu 2024, capres Ganjar Pranowo akan mengkaji ulang syarat lowongan kerja, sementara cawapres Mahfud MD menyoroti temuan PPATK. Mahfud meminta aliran dana ke parpol diusut.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Carles Puyol dan Marco Materazzi memprediksi juara Euro 2024 mendatang.

Host: Kevin Pakan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News