Menkopolhukam yang juga cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memenuhi undangan peringatan Hari Migran Internasional, Rabu (20/12).

Sejumlah isu disorot dalam hari Migran Internasional terutama perlindungan pekerja migran serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Mahfud menjamin perlindungan terhadap pekerja migran dan akan mengawasi instansi yang berkaitan dengan pekerja migran dengan lebih baik.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News