Konvoi truk membawa bantuan kemanusiaan melewati perbatasan Rafah-Mesir ke Gaza, Selasa (19/12). Pasukan keamanan mengawal truk bantuan, karena dikejar warga yang sangat membutuhkan makanan.

Pengiriman bantuan terbaru dikawal oleh polisi Hamas, ketika Israel bersikeras akan terus memerangi Hamas meskipun ada seruan internasional untuk gencatan senjata.

Israel menuai kemarahan internasional dan kecaman dari Amerika Serikat atas pembunuhan warga sipil. Hampir 20.000 warga Palestina telah terbunuh sejak Israel menyatakan perang terhadap Hamas.

Ribuan lainnya terkubur di bawah reruntuhan Gaza, menurut perkiraan PBB.

