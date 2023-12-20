KPK resmi menetapkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani sebagai tersangka kasus dugaan suap, Rabu (20/12). Abdul Gani diduga telah menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara

Wakil Ketua KPK mengatakan nilai proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp500 miliar. Abdul Gani diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek tersebut

Seolah-olah proyek itu sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Akira AW

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News