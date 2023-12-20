...

KPK Resmi Tetapkan Gubernur Maluku Utara Tersangka Suap Proyek Infrastruktur

Nur Khabibi, Jurnalis · Rabu 20 Desember 2023 12:50 WIB
KPK resmi menetapkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani sebagai tersangka kasus dugaan suap, Rabu (20/12). Abdul Gani diduga telah menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara 
 
Wakil Ketua KPK mengatakan nilai proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp500 miliar. Abdul Gani diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek tersebut
 
Seolah-olah proyek itu sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan
 
