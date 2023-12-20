...

Switch Over Stasiun Manggarai Dimulai Hari Ini, Cek Perubahannya di Sini!

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 20 Desember 2023 12:39 WIB
Stasiun Manggarai mulai menerapkan switch over atau penyesuaian jalur KRL, Rabu (20/12). Penyesuaian jalur ini akan berdampak bagi penumpang KRL jalur Commuter Line Cikarang
 
 
Berikut penyesuaian jalur bagi penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Manggarai: Commuter Line Cikarang tujuan Angke-Kampung Bandan, semula di jalur 6 dan 7 dialikan ke jalur 1 dan 2
 
Commuter Line Cikarang tujuan Bekasi-Cikarang, semula di jalur 8 dialihkan ke jalur 3 dan 4. Commuter Line Feeder tujuan Angke-Kampung Bandan, semula di jalur 6 dan 7 dialihkan ke jalur 1 dan 4
 
Commuter Line tujuan Bogor-Depok-Nambo-Jakarta Kota tidak mengalami perubahan. Tujuan penyesuaian jalur ini guna meningkatkan pelayanan serta keamanan layanan integrasi. Dalam proses  penyesuaian jalur ini, PT KCI telah menyiapkan papan penunjuk arah 
 
Sejumlah petugas juga telah disiapkan untuk mengarahkan para penumpang
 
 
Kontributor: Muhammad Zulhilmi
Produser: Akira AW

(rns)

