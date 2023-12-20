Stasiun Manggarai mulai menerapkan switch over atau penyesuaian jalur KRL, Rabu (20/12). Penyesuaian jalur ini akan berdampak bagi penumpang KRL jalur Commuter Line Cikarang

Berikut penyesuaian jalur bagi penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Manggarai: Commuter Line Cikarang tujuan Angke-Kampung Bandan, semula di jalur 6 dan 7 dialikan ke jalur 1 dan 2

Commuter Line Cikarang tujuan Bekasi-Cikarang, semula di jalur 8 dialihkan ke jalur 3 dan 4. Commuter Line Feeder tujuan Angke-Kampung Bandan, semula di jalur 6 dan 7 dialihkan ke jalur 1 dan 4

Commuter Line tujuan Bogor-Depok-Nambo-Jakarta Kota tidak mengalami perubahan. Tujuan penyesuaian jalur ini guna meningkatkan pelayanan serta keamanan layanan integrasi. Dalam proses penyesuaian jalur ini, PT KCI telah menyiapkan papan penunjuk arah

Sejumlah petugas juga telah disiapkan untuk mengarahkan para penumpang

Kontributor: Muhammad Zulhilmi

Produser: Akira AW

(rns)

