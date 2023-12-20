...

10 Rumah Semipermanen dan 1 Konveksi Ludes Terbakar di Palmerah Jakarta

Mifthanul Ghani, Jurnalis · Rabu 20 Desember 2023 09:21 WIB
Sebanyak 10 rumah semipermanen serta satu konveksi hangus terbakar. Lokasi di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakbar, Selasa (19/12) malam.
 
Hembusan angin yang kencang membuat api cepat merambat ke bangunan lain. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api.
 
Dalam proses pemadaman petugas sempat terkendala sulitnya akses masuk ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga.
 
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian usai mengerahkan 16 unit mobil damkar.
 
Reporter: Miftahul Ghani
Produser: Akira AW

(rns)

