Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri merespons soal putusan praperadilannya melawan Polda Metro Jaya yang tak diterima oleh PN Jaksel, Selasa (19/12). Firli mengatakan dirinya terkejut dengan pemberitaan yang beredar bahwasanya gugatan praperadilan yang disampaikan, yakni ditolak.

Sebelumnya, PN Jaksel menggelar sidang gugatan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri atas dugaan kasus pemerasan terhadap Mentan SYL, Selasa (19/12) siang.

Reporter: Muhammad Farhan Produser: Akira AW

