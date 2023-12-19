Gunung Semeru mengalami letusan disertai guguran material vulkanik, Selasa (19/12) siang.

Visual aktivitas Gunung Semeru terekam CCTV relawan di Bukit Padat, Desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang.

Meski terjadi letusan disertai guguran material vulkanik, namun aktivitas tambang pasir di Besuk Kobokan masih berlangsung.

Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News