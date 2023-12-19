...

KPU Kota Semarang Terima 1,2 Juta Surat Suara DPRD Provinsi Jateng

Wisnu Wardhana, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 22:46 WIB
KPU Kota Semarang menerima logistik utama berupa 1,2 juta lembar lebih surat suara untuk pesta demokrasi 2024. Surat suara perdana yang tiba berupa surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah 1.
 
Setelah surat suara diterima, KPU Kota Semarang akan melakukan perhitungan waktu untuk memulai tahapan sortir dan lipat surat suara serta tenaga yang dibutuhkan.
 
KPU akan melakukan koordinasi dengan Polrestabes dan Bawaslu Kota Semarang menyiapkan personel pengamanan.

