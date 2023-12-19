...

Wujudkan Pemilu Jurdil, Wapres Ma'ruf Tegaskan Keterbukaan Informasi Publik Menjadi Kunci

Binti Mufarida, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 19:00 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan keterbukaan informasi publik yang akurat sangat penting dalam proses tahapan Pemilu. Wapres menilai keterbukaan informasi publik merupakan kunci pelaksanaan Pemilu jujur dan adil (jurdil). Hal ini disampaikan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
 
Oleh karena itu, Wapres meminta agar keterbukaan informasi publik ini harus disadari dan dipenuhi oleh penyelenggara, partai politik, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
 
Wapres pun berharap Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah dapat berkolaborasi dan menjadi garda depan dalam memberikan edukasi dan informasi yang valid kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
 
Selain itu, Wapres mengajak seluruh pihak menciptakan Pemilu yang bebas hoaks.

