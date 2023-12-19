...

Djarot Saiful Hidayat Sebut Cawapresnya Tidak Ada Persiapan Khusus Jelang Debat

Binti Mufarida, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 16:00 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat memastikan tidak ada persiapan khusus untuk calon wakil presiden (cawapres) nomor 3 Mahfud MD untuk debat pada 22 Desember 2023 mendatang.
 
Djarot juga menyebut dari ketiga cawapres, hanya Gibran Rakabuming Raka yang memiliki pengalaman debat. Hal ini karena Gibran pernah mengikuti debat saat pemilihan Walikota Solo.
 
Djarot juga memastikan bahwa kubunya juga tidak meremehkan Gibran saat debat cawapres besok. 

