60 Tahanan Israel yang Dibebaskan Mengaku Disiksa Tentara Israel

Selasa 19 Desember 2023 17:00 WIB
Sekitar 60 pria Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel kembali ke Gaza Senin (18/12).
Mereka memasuki wilayah tersebut melalui penyeberangan Kerem Shalom yang baru dibuka.
 
Seorang sandera mengaku ditahan di sebuah fasilitas di Israel selatan setelah ditangkap saat mereka melarikan diri ke selatan dari Gaza utara.
 
Pria lain mengatakan dia ditangkap tentara Israel dari rumahnya di Kota Gaza. Semuanya mengatakan mereka disiksa oleh tentara Israel.
 
Mohamed al-Hassanah mengatakan semua tahanan diikat tangan, diancam akan disetrum dan hanya diperbolehkan tidur antara tengah malam hingga jam 5 pagi.
 
Al-Hassasnah mengaku tidak tahu di mana dia ditahan, namun lokasinya 1,5 jam dari Gaza, di jalan menuju Beersheba, di wilayah Negev selatan Israel.
 
Sumber : APTN/Reuters

(fru)

