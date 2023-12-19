Ratusan warga mendatangi posko vaksinasi Covid-19 yang di gelar Pemprov DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antre panjang untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis ke 4 dan 5.

Mereka mengaku sengaja melengkapi vaksinasi dosis ke 4 dan 5 lantaran takut terpapar Covid-19 saat melakukan perjalanan ke luar kota di libur panjang Natal dan Tahun Baru.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

