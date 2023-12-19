...

Dinas Perhubungan DKI Jakarta Lakukan Ramp Check Bus Jelang Nataru

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 14:26 WIB
Jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai melakukan ramp check bus angkutan mudik di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa (19/12/0203) siang.
 
Satu persatu bus menjalani pengecekan untuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik.
 
Jika ada kendaraan yang tidak layak jalan, petugas akan meminta kendaraan tersebut kembali ke pool dan tidak boleh mengangkut penumpang.
 
Selain ramp check bus, petugas akan melakukan tes kesehatan termasuk tes urine kepada awak bus.
 
Kontributor: Rio Manik 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

