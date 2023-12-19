...

Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Otista di Kota Bogor

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 12:11 WIB
A A A
Presiden Jokowi meresmikan jembatan Otto Iskandardinata (Otista) Kota Bogor. Peresmian jembatan baru ini dilakukan pada Selasa (19/12), pukul 10.00 WIB.
 
Pembangunan jembatan ini sebagai upaya mengatasi kemacetan di Kota Bogor. Hadir dalam peresmian Menteri PUPR Ad Interim Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian.
 
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Wali Kota Bogor Bima Arya hingga Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Peresmian dilanjutkan dengan penekanan tombol secara simbolis dan penandatanganan prasasti.
 
Produser: Akira AW

(rns)

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

