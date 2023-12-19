Presiden Jokowi meresmikan jembatan Otto Iskandardinata (Otista) Kota Bogor. Peresmian jembatan baru ini dilakukan pada Selasa (19/12), pukul 10.00 WIB.

Pembangunan jembatan ini sebagai upaya mengatasi kemacetan di Kota Bogor. Hadir dalam peresmian Menteri PUPR Ad Interim Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Wali Kota Bogor Bima Arya hingga Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Peresmian dilanjutkan dengan penekanan tombol secara simbolis dan penandatanganan prasasti.

