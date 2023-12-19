Sebuah rumah kontrakan yang dihuni pedagang kopi keliling di geledah Densus 88. Lokasi di Desa Gelam Jawa, Pasar Kemis, Tangerang, Banten, Sabtu (16/12).

Dalam penggeledahan ini, Densus 88 Antiteror menyita sebanyak 12 ponsel. Selain itu ada 13 sajam, 1 unit printer dan beberapa buku diduga tentang jihad.

Senin (18/12) sore, warga menyebut rumah itu dihuni seorang pria berinisial S. Pria tersebut diketahui sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang kopi keliling. Selama enam bulan menghuni rumah tersebut, perilaku S dikenal sosok yang baik.

Kontributor: Aimarani

Produser: Akira AW

(rns)

