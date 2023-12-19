Dua kelompok geng motor terlibat aksi tawuran, Selasa (19/12) dini hari. Lokasi di Jalan Sultan Agung, tepatnya di depan Pasar Rumput, Jaksel.

Para pelaku melakukan aksinya menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Menurut keterangan warga, kejadian ini kerap terjadi di kawasan tersebut. Belum diketahui pasti penyebab dari aksi tawuran dua kelompok geng motor itu.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Akira AW

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News