Bali United Incar Kemenangan atas Persib Bandung di Laga Pamungkas 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 11:45 WIB
Bali United akan menjamu Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali dalam laga penutup Liga 1 tahun 2023.
 
Serdadu Tridatu menargetkan poin penuh untuk mempertahankan posisi di papan atas. Meski dilanda jadwal padat usai tandang ke Malaysia,
Stefano Cugurra yakin anak asuhnya mampu menampilkan permainan terbaik.
 
Coach Teco menyebut para pemain dalam kondisi fisik yang bagus dan sudah melakukan latihan taktikal rutin untuk laga ini.
 
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Andika Gesta
VE: Fani G.

(sfn)

