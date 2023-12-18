Bali United akan menjamu Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali dalam laga penutup Liga 1 tahun 2023.

Serdadu Tridatu menargetkan poin penuh untuk mempertahankan posisi di papan atas. Meski dilanda jadwal padat usai tandang ke Malaysia,

Stefano Cugurra yakin anak asuhnya mampu menampilkan permainan terbaik.

Coach Teco menyebut para pemain dalam kondisi fisik yang bagus dan sudah melakukan latihan taktikal rutin untuk laga ini.

-----------------

Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: Andika Gesta

VE: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News