Libur Sekolah dan Nataru, Bandara YIA Mulai Dibanjiri Wisatawan

Budi Utomo, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 22:34 WIB
Jumlah penumpang di Bandara Yogyakarta Internasional Airport diprediksi meningkat 9,32 persen saat libur Nataru 2024.
 
Peningkatan didasarkan pada masa libur sekolah untuk Nataru tahun ini yang lebih panjang. Pergerakan pesawat saat nataru juga mengalami peningkatan diprediksi bisa 85-90 penerbangan dari biasanya 80 penerbangan.
 
Puncak pergerakan penumpang diprediksi terjadi pada 22 Desember dan 29 Desember 2023 serta 3 Januari 2024.

(fru)

