...

Viral Mobil Berpelat Dinas Polisi Digunakan Kampanye, Pemilik Ternyata Caleg Partai Demokrat

Aimarani, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 23:24 WIB
A A A
Mobil SUV berpelat Polri dan mobil berlogo parpol berjalan perlahan diikuti beberapa orang yang diduga membawa alat peraga kampanye pada Sabtu (16/12/2023)
 
Salah satu orang dalam video juga tampak menempelkan striker di sebuah gerobak milik warga. Sementara dua orang lainnya berjalan sambil membawa alat peraga kampanye. 
 
Polresta Tangerang bergerak cepat memanggil pemilik mobil yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Zulfikar.
 
Zulfikar menjelaskan mobil berpelat polisi itu merupakan mobil pribadinya dan bukan mobil dinas kepolisian. Pelat Polri yang digunakan didapat secara resmi sesuai proses untuk kedinasannya sebagai anggota DPR RI

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini