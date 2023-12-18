Mobil SUV berpelat Polri dan mobil berlogo parpol berjalan perlahan diikuti beberapa orang yang diduga membawa alat peraga kampanye pada Sabtu (16/12/2023)

Salah satu orang dalam video juga tampak menempelkan striker di sebuah gerobak milik warga. Sementara dua orang lainnya berjalan sambil membawa alat peraga kampanye.

Polresta Tangerang bergerak cepat memanggil pemilik mobil yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Zulfikar.

Zulfikar menjelaskan mobil berpelat polisi itu merupakan mobil pribadinya dan bukan mobil dinas kepolisian. Pelat Polri yang digunakan didapat secara resmi sesuai proses untuk kedinasannya sebagai anggota DPR RI

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News