Inilah rekaman video yang memperlihatkan petugas bea cukai yang tengah membuka sebuah termos makanan yang dicurigai adanya barang terindikasi narkotika. Setelah dibongkar petugas mendapati serbuk kristal dari dinding termos makanan.

Setelah dilakukan uji tes barang tersebut dinyatakan positif narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil pengembangan didapati 3 orang pelaku penyelundupan narkoba jaringan internasional.

Yakni, satu WNA asal India berinisial AH serta dua WNI GM dan RA. Diamankan barang bukti 1,9 kg.

Petugas juga mengamankan biji-bijian dan daun ganja kering seberat 791 gram. Dari pengakuan pelaku, barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Jakarta untuk pesta malam tahun baru.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News