Bali United ditahan imbang Persib Bandung dengan skor 0-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (18/12/2023). Partai Pamungkas Liga 1 tahun 2023 berjalan alot sehingga tak banyak peluang tercipta sepanjang 90 menit.

Dua peluang tuan rumah mentah menerpa mistar gawang. Sementara kiper kedua tim juga tampil gemilang mengagalkan sejumlah peluang.

Meski begitu Serdadu Tridatu harus mengakhiri laga dengan 10 pemain usai Jajang Mulyana menerima kartu merah pada menit 88.

Produser: Andika Gesta

(fru)

