...

Pengungsi Rohingnya Miliki KTP Medan, Bobby: Itu Palsu, Bagian dari Sindikat

Senin 18 Desember 2023 21:28 WIB
Sejumlah KTP yang digunakan pengungsi Rohingya yang ada di Nusa Tenggara Timur ternyata milik warga Kota Medan.
 
Wali Kota Medan Bobby Nasution menjelaskan antara NIK dan nama KTP yang digunakan pengungsi rohingya berbeda.
 
Terkait pelaku yang membuat KTP palsu tersebut, Bobby menduga ini merupakan bagian dari sindikat.
 
Bobby belum menemukan keterlibatan oknum Disdukcapil Kota Medan maupun aparat Pemerintahan Kota Medan.
 
 
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasutin

(fru)

