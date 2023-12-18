Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat masih terus mengalami erupsi, Senin (18/12). Erupsi telah membuat kondisi Gunung Marapi berubah dengan munculnya asap dari tebing cadas.
Warga resah dengan kemunculan diduga kawah baru yang sewaktu-waktu dapat meletus mengarah ke perkampungan.
Petugas akan memeriksa untuk memastikan keberadaan dugaan adanya lubang baru di Gunung Marapi.
