Polisi memastikan WN Korea Selatan bernama Kim Dal Jong menjadi pembunuh terkait tewasnya petugas Rudenim Imigrasi Jakarta Barat bernama Tri Fattah Firdaus (23). Korban sebelumnya jatuh dari lantai 19 di apartemen kawasan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Kesimpulan itu diperoleh setelah adanya hasil olah TKP dan juga pemeriksaan oleh para ahli. Dari pemeriksaan itu, Kim memperlihatkan perilaku yang agresif akibat pengaruh alkohol. Atas perbuatannya Kim diancam hukuman 15 tahun penjara

(fru)

