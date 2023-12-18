...

Hujan Deras, Banjir Rendam Sejumlah Titik di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumbar

Agung Sulistyo, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 14:39 WIB
Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat sejak malam mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir terparah terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terendam banjir dengan ketinggian 1-2 meter.
 
Tidak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga menerjang sejumlah obyek wisata. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan wisatawan yang terjebak di obyek wisata.
 
Berdasarkan data BPBD, ada 9 titik banjir dan 2 titik longsor yang memutus jalur Sumatera Barat-Riau.
 
Kontributor: Agung Sulistyo 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

