Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat sejak malam mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir terparah terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terendam banjir dengan ketinggian 1-2 meter.

Tidak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga menerjang sejumlah obyek wisata. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan wisatawan yang terjebak di obyek wisata.

Berdasarkan data BPBD, ada 9 titik banjir dan 2 titik longsor yang memutus jalur Sumatera Barat-Riau.

Kontributor: Agung Sulistyo

Produser: Kristo Suryokusumo

