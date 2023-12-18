...

Menko PMK Respons soal Pengungsi Rohingya yang Masuk ke NTT dengan KTP Palsu

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 13:51 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy merespons masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke NTT. Pengungsi membawa KTP palsu yang diduga dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara.
 
Muhadjir mengaku belum mendapatkan laporan detail mengenai masalah ini, mengingat masalah KTP merupakan kewenangan Kemendagri. Muhadjir juga menyesalkan kejadian ini dan menyebut bahwa telah terjadi kecolongan birokrasi.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

