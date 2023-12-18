...

Ibu dan Anak Tewas Tertimpa Truk Terguling di Bogor

Iwan Setiawan, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 11:31 WIB
Truk tambang terguling di Jalan Raya Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/12/2023). Truk terguling usai menghantam truk di depannya. Akibatnya, ibu dan anak tewas di lokasi kejadian karena motor yang dikendarainya tertimpa badan truk.
 
Petugas menurunkan alat berat ke lokasi untuk mengangkat badan truk dan mengevakuasi korban ke RS. Menurut keterangan warga sekitar, kecelakaan diduga akibat pengemudi yang melaju ugal-ugalan.
 
Kontributor: Iwan Setiawan
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

