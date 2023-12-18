Truk tambang terguling di Jalan Raya Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/12/2023). Truk terguling usai menghantam truk di depannya. Akibatnya, ibu dan anak tewas di lokasi kejadian karena motor yang dikendarainya tertimpa badan truk.

Petugas menurunkan alat berat ke lokasi untuk mengangkat badan truk dan mengevakuasi korban ke RS. Menurut keterangan warga sekitar, kecelakaan diduga akibat pengemudi yang melaju ugal-ugalan.

Kontributor: Iwan Setiawan

Produser: Kristo Suryokusumo

