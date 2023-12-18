KPU Kabupaten Boyolali, Jateng, menerima 843.809 surat suara DPRD Provinsi Jateng. Surat suara tersebut diangkut 2 truk kontainer dan mendapat pengawalan ketat Polda Jateng

KPU Boyolali kemudian menyimpan surat suara tersebut di salah satu ruangan, sambil menunggu kedatangan surat suara untuk Pemilihan Presiden.

Direncanakan, KPU Boyolali akan mulai menyortir dan lipat surat suara pada akhir Desember 2023 mendatang

Kontributor: Tata Rahmanta

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

