Tugu Nol Kilometer, Destinasi Wisata Favorit di Ujung Barat Indonesia

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Minggu 17 Desember 2023 12:59 WIB
Inilah Kota Sabang yang berada di Ujung Barat Pulau Sumatra. Memiliki sejumlah gugusan pulau-pulau kecil yang begitu indah. 
 
Pulau ini menjadi surganya para wisatawan lokal dan mancanegara. Salah satu lokasi yang paling ramai dikunjungi yakni Tugu Nol Kilometer Indonesia.
 
Tugu ini menjadi ikon kota dan penanda titik awal pintu masuk Indonesia dari Ujung Barat. Pengunjung yang datang akan dimanjakan dengan hamparan luas laut dengan air biru. 
 
Untuk sampai ke lokasi, pengunjung harus menempuh perjalanan 60 menit dari Kota Sabang.
 
Kontributor: Syukri Syarifuddin
Produser: Akira AW

