Kampanye di Magelang, Ganjar Minta Relawan Door to Door Suarakan Perjuangan

Puji Hartono, Jurnalis · Minggu 17 Desember 2023 21:45 WIB
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta relawan untuk door to door menyambangi masyarakat. Kegiatan itu untuk menyuarakan perjuangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam membela rakyat.
 
Hal tersebut disampaikan Ganjar di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023). Kegiatan-kegiatan itu juga dilakukan sekaligus untuk mencari aspirasi dan keresahan langsung di tengah-tengah masyarakat. 
 
Ganjar pun meminta agar aspirasi itu bisa disampaikan ke Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud yang kemudian akan kembali diteruskan ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

