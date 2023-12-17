Puluhan pelayat berdo’a saat pemakaman jurnalis Samer Abu Daqqa di luar Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, Sabtu pagi (16/12). Juru kamera Palestina tewas dan rekannya terluka Jumat (15/12) di Jalur Gaza selatan.

Mereka bekerja untuk jaringan televisi Al Jazeera, saat liputan di sebuah sekolah di Khan Younis yang terkena serangan udara sebelumnya, ketika sebuah drone melancarkan serangan kedua.

Menurut Komite Perlindungan Jurnalis, kameramen tersebut jurnalis ke-64 yang terbunuh. Korban lainnya termasuk 57 warga Palestina, empat warga Israel, dan tiga warga Lebanon.

Khan Younis telah menjadi sasaran utama serangan darat Israel di selatan. Amerika Serikat mulai resah atas kegagalan Israel mengurangi korban sipil dan rencana mereka untuk masa depan Gaza, namun terus mendukung melalui pengiriman senjata dan dukungan diplomatik.



Sumber : APTN/Reuters

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News