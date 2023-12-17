...

57 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Bom Israel di Khan Younis, Gaza

Minggu 17 Desember 2023 20:00 WIB
A A A
Puluhan pelayat berdo’a saat pemakaman jurnalis Samer Abu Daqqa di luar Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, Sabtu pagi (16/12). Juru kamera Palestina tewas dan rekannya terluka  Jumat (15/12) di Jalur Gaza selatan.
 
Mereka bekerja untuk jaringan televisi Al Jazeera, saat liputan di sebuah sekolah di Khan Younis yang terkena serangan udara sebelumnya, ketika sebuah drone melancarkan serangan kedua.
 
Menurut Komite Perlindungan Jurnalis, kameramen tersebut jurnalis ke-64 yang terbunuh. Korban lainnya termasuk 57 warga Palestina, empat warga Israel, dan tiga warga Lebanon.
 
Khan Younis telah menjadi sasaran utama serangan darat Israel di selatan. Amerika Serikat mulai resah atas kegagalan Israel mengurangi korban sipil dan rencana mereka untuk masa depan Gaza, namun  terus mendukung melalui pengiriman senjata dan dukungan diplomatik.

Sumber : APTN/Reuters

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini