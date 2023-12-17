Relawan yang menamakan diri Jaringan Alumni HMI mendeklarasikan dukungan untuk Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dalam Pillpres 2024 nanti.
Mereka mengakui Ganjar-Mahfud memiliki kesimbangan yang paling layak untuk memimpin Indonesia. Ganjar cerdas secara prilaku sedangkan Mahfud cerdas secara keilmuan.
Jaringan Alumni HMI sendiri sudah tersebar di beberapa kabupaten/kota dan pada tingkat provinsi.
Reporter: Aimarrani
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow