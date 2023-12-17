...

Keseruan Siti Atikoh Ikut Maraton dan Senam Bersama Warga Semarang

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Minggu 17 Desember 2023 10:10 WIB
A A A
Siti Atikoh, istri capres nomer urut 3, Ganjar Pranowo mengikuti event Semarang 10K Run. Lokasi di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12).
 
Ini bukanlah ajang lari pertama yang diikuti oleh Siti Atikoh. Siti Atikoh dikenal memang gemar olahraga berlari. Sebelumnya, ia mengikuti full Borobudur Maraton di bulan November lalu.
 
Keseruan Siti Atikoh pulang kampung ke Semarang tidak hanya sampai di situ saja. Ia langsung melanjutkan aktivitasnya dengan senam pagi di Panti Marhen Semarang.
 
Siti Atikoh turut ditemani dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ketika senam selesai, Siti Atikoh langsung dikerubungi ibu-ibu untuk berfoto bersama.
 
Reporter: Devi Ari Rahmadhani
Produser: Akira AW

(fru)

