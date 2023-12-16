Juventus harus puas membawa pulang satu poin usai ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Genoa.
Bianconeri sempat unggul lebih dulu lewat gol penalti Federico Chiesa di menit ke-28. Namun, Genoa kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Albert Gudmundsson pada menit ke-48.
Hasil ini membuat Juventus gagal mengambil alih puncak klasemen Liga Italia. Juventus berada di posisi kedua dengan 37 poin, selisih satu poin dari Inter Milan yg ada di singgasana.
------------
Produser : Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.
(sfn)
