Ditahan Imbang Genoa, Juventus Gagal Ambil Alih Puncak Klasemen dari Inter Milan

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 08:45 WIB
Juventus harus puas membawa pulang satu poin usai ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Genoa. 
 
Bianconeri sempat unggul lebih dulu lewat gol penalti Federico Chiesa di menit ke-28.  Namun, Genoa kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Albert Gudmundsson pada menit ke-48.
 
Hasil ini membuat Juventus gagal mengambil alih puncak klasemen Liga Italia. Juventus berada di posisi kedua dengan 37 poin, selisih satu poin dari Inter Milan yg ada di singgasana.
 
Produser : Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.

