Bungkam Nottingham Forest, Tottenham Hotspur Jaga Asa Tembus Empat Besar Klasemen

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 08:15 WIB
Tottenham Hotspur sukses membawa pulang poin sempurna dari lawatannya ke markas Nottingham Forest. Spurs menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah.
 
Gol The Lily Whites dicetak oleh Richarlison (45+2') dan Dejan Kulusevski (65')
 
Tambahan tiga poin tersebut, Tottenham berada di urutan kelima dengan nilai 33, kalah selisih gol dari Manchester City di posisi empat klasemen Liga Inggris 
 
Produser : Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.

(sfn)

