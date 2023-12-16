Tottenham Hotspur sukses membawa pulang poin sempurna dari lawatannya ke markas Nottingham Forest. Spurs menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah.
Gol The Lily Whites dicetak oleh Richarlison (45+2') dan Dejan Kulusevski (65')
Tambahan tiga poin tersebut, Tottenham berada di urutan kelima dengan nilai 33, kalah selisih gol dari Manchester City di posisi empat klasemen Liga Inggris
