Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PM Jepang Fumio Kishida, Indonesia mengantongi komitmen dari Jepang untuk melanjutkan pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat.

Target peletakan batu pertama atau groundbreaking sendiri dilakukan pada Agustus 2024. Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil konkret kerja sama ekonomi yang berhasil dicapai di Tokyo, Sabtu (16/12/2023).

Selain itu Indonesia juga mendapat hibah kapal patroli Jepang untuk Bakamla dengan nilai 9 miliar Yen atau setara USD 63,3 juta

Reporter : Nurul Amanah

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

