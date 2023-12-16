...

Respons Sindiran Kaesang, Ganjar: Politisi Butuh Belajar dan Perlu Waktu

Irfan Maruf, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 18:30 WIB
A A A
Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal. 
 
Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi respon Kaesang Pangarep atas debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa lalu. 
 
Kaesang menyebut bahwa jika Pak Anis dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji, tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung.
 
Ganjar di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Sabtu (16/12/2023) mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
 
Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya. 
 
Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat.
 
Ganjar-Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet.
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini