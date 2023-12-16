Seorang politisi dinilai harus selalu belajar dan berangkat dari pengalaman agar cerdas merespon persoalan sehingga mampu melayani masyarakat dengan optimal.

Hal tersebut diungkapkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi respon Kaesang Pangarep atas debat perdana capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa lalu.

Kaesang menyebut bahwa jika Pak Anis dipuji, maka Pak Prabowo juga dipuji, tetapi ketika menyangkut Pak Ganjar, disebutkan bahwa posisinya terlihat bingung.

Ganjar di sela-sela kegiatannya di Bekasi, Sabtu (16/12/2023) mengatakan politisi yang unggul adalah pribadi yang mau belajar terus menerus dari rakyat dan perkembangan yang terjadi di dunia. Prinsip long life learner ini bisa membuat politisi memahami persoalan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, lanjut Ganjar, politisi karbitan yang tidak menjalani proses pendidikan politik yang baik tentu akan menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapai tujuannya.

Tak hanya itu, politisi karbitan juga tidak bisa menelaah persoalan secara objektif dan berpihak pada kepentingan rakyat karena tidak pernah merasakan penderitaan rakyat.

Ganjar-Mahfud, kedua anak bangsa ini berpengalaman sebagai wakil rakyat selama bertahun-tahun dan ditempa dengan pendidikan politik yang mumpuni di partai politik. Selain itu, keduanya juga dipercaya mengemban jabatan politik sebagai kepala daerah dan anggota kabinet.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

