Jelang libur Natal dan tahun baru kepadatan penumpang pesawat nampak terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (16/12/2023) siang. Kebanyakan para penumpang telah mengambil cuti libur. Bahkan para pelajar juga sudah memasuki hari libur.

Pengelola bandara mencatat pergerakan penumpang pada hari ini sebanyak 145.423 orang. Sementara pergerakan pesawat sebanyak 998 penerbangan. Para penumpang juga mengakui adanya kenaikan harga tiket sebesar 30% hingga 40%.

Reporter : Hasnugara

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

