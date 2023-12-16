Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertatap muka dan makan malam bersama milenial dan Gen Z. Lokasi di sebuah kafe, di Pekayon, Kota Bekasi, Jabar, Jumat (15/12) malam. Ganjar mendengarkan sekaligus berdiskusi menyerap aspirasi dari kalangan anak muda.

Diskusi digelar secara dua arah antara audiens dengan calon presiden nomor urut tiga. Sejumlah pertanyaan dan masukan pun menjadi catatan tersendiri bagi Ganjar Pranowo.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Akira AW

