Polres Purwakarta mengevakuasi seluruh korban tewas laka maut di Tol Cipali KM 72/B. Sebelumnya, kecelakaan tunggal bus penumpang umum terjadi Jumat (15/12) sore

Korban tewas hingga Jumat (15/12) malam sebanyak 12 orang. 12 korban tewas itu terdiri dari tiga laki-laki dan sembilan perempuan. Sedangkan, dua orang lainnya mengalami luka berat dan tujuh luka ringan.

Semua korban langsung dibawa ke RS Siloam, Purwakarta untuk menjalani perawatan.

Daftar korban tewas laka maut Tol Cipali

1. Mia Febrianti (40) warga Desa Duri Kelapa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

2. Iskandar (69), warga Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

3. Resmi Asiatub (60) warga Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

4. Kasdi (63) warga Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

5. Mashudi (57) warga Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.

6. Yekti Nugrahanti (45) warga Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang

7. Adelia (5 tahun) anak Mashudi dan Yekti

8. Siti Rohyati (57), warga Desa Ciracas, Jakarta Timur

9. Siti Munjayana (55) warga Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

10. Cholimah (68) Desa Bantir, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung.

11. Soti Winarsih (36) Kecamatan Patean Kendal, Jawa Tengah.

12. Destiara Indah Lentari (16) warga Bekasi kelahiran Magelang.

