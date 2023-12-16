Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jepang, Sabtu (16/12) pagi. Jokowi terbang ke Jepang melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jaktim.

Jokowi menjelaskan nantinya saat di Jepang ia akan menghadiri tiga acara penting. Salah satunya melakukan pertemuan bilateral dengan PM Jepang Fumio Kishida.

Presiden Jokowi juga akan menghadiri KTT AZEC yang pertama. Usai diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali yang lalu.

Sebagai co-inisiator AZEC, Indonesia akan mengedepankan semangat kolaborasi yang inklusif untuk mewujudkan kawasan bebas emisi.

