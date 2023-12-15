FIFA resmi mengumumkan tiga besar nominasi pemain terbaik. Ada Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland.

Ketiga finalis untuk penghargaan pemain terbaik pria, The Best FIFA 2023 ini dipilih oleh para panel ahli. Terdiri dari pelatih tim nasional pria, kapten tim nasional pria, jurnalis sepak bola, dan para penggemar yang memberikan suara di situs resmi FIFA.

Nantinya, pemenang penghargaan tersebut akan diumumkan pada 15 Januari 2024 yang digelar di London.

