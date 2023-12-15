Selebritas Jessica Iskandar (Jedar) panik saat mengetahui kondisi kesehatan anak bungsunya. Pasalnya, anak berusia satu tahun tersebut terserang penyakit kelenjar getah bening.
Jedar sempat memeriksakan buah hatinya tersebut ke rumah sakit. Namun, dirinya tak sampai hati melihat anaknya menjalani rawat inap.
Beruntung, saat ini kondisi anaknya kian membaik usai mengonsumsi antibiotik.
Produser : Dea K.Charity
Video : Thanks to Starpro
(rns)
