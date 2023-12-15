Sebuah bus terguling dan menutup jalan di ruas Tol Cikampek, KM 73 sekitar Cikopo, Purwakarta, Jumat(15/12). Akibat peristiwa tersebut 12 penumpang bus tewas dan 5 lainnya luka-luka.

Kecelakaan maut berawal saat bus jurusan Yogyakarta-Bogor mencari penumpang, namun sebelum ke gerbang Tol Cikampek sopir bus hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan dan terguling.

Para korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Abdul Radjak Purwakarta.

